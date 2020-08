Tuttosport - Milan, intensificati i contatti per Bakayoko: possibile accordo con il Chelsea per un prestito con obbligo di riscatto

Secondo quanto riferisce Tuttosport, negli ultimi giorni il Milan ha intensificato i contatti con il Chelsea per Timeoué Bakayoko. I Blues chiedono 20 milioni di euro, mentre i rossoneri non vorrebbero andare oltre i 15 milioni: è possibile che venga trovato un accordo per un altro prestito, questa volta però con obbligo di riscatto fissato tra i 10 e i 15 milioni.