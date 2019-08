Tuttosport - Milan, Kessié-Monaco affare difficile

Il Monaco si è fatto sotto per Kessié e ha presentato un’offerta ufficiale al Milan, ma a meno di dieci giorni dalla fine del mercato sarebbe complicato trovare un sostituto. Come riporta Tuttosport, dunque, difficilmente i rossoneri lasceranno partire il centrocampista (promosso tra l’altro da Giampaolo), a meno che dal Principato non arrivi una proposta da 30 milioni di euro. Poi andrebbe convinto Kessié, che chiede uno stipendio alto.