Tuttosport - Milan, per l'attacco piacciono David e Isak ma sono valutati entrambi 40 milioni

In vista della prossima stagione, anche in base alla decisione che verrà presa sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, il Milan sarà costretto con ogni probabilità ad intervenire anche per rinforzare l'attacco. E tra i nomi che piaccioni di più ci sono anche quelli di Jonathan David del Lille e di Alexander Isak della Real Sociedad. Entrambi i giocatori, come riferisce Tuttosport, hanno però una vautazione piuttosto alta, vale a dire 40 milioni di euro.