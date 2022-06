Tuttosport - Milan-Renato Sanches: serve chiudere per evitare un Botman-bis

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Nonostante non sia andata a buon fine la trattativa per Sven Botman, resta caldo l'asse tra Milan e Lille visto che i due club continuano a parlare di Renato Sanches, centrocampista che in via Aldo Rossi viene visto come il sostituto ideale di Franck Kessie. Come spiega Tuttosport, i rossoneri devono però accelerare e chiudere in fretta per evitare che si inseriscano altri club (per ora il PSG ha fatto solo un sondaggio), come è già successo con il difensore olandese, che ieri ha svolto le visite mediche con il Newcastle.