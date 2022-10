Tuttosport - Non solo Leao: si attende una svolta anche sui rinnovi di Bennacer e Kalulu

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa rossonera, si parla sempre tanto del rinnovo di Rafael Leao, che il Milan vorrebbe chiudere prima della sosta per i Mondiali. Ma non è l'unica trattativa in corso: come spiega Tuttosport, i rossoneri sono da tempo al lavoro anche per i prolungamenti di Ismael Bennacer e Pierre Kalulu e anche su questi altri due fronti si attende una svolta nelle prossime settmane.