Tuttosport - PSV, pronti 10 mln per Rodriguez ma lo svizzero aspetta il Napoli

Il PSV Eindhoven ha pronti circa 10 milioni di euro per prendere a titolo definitivo Ricardo Rodriguez, terzino del Milan che sta cercando una squadra che gli permetta di giocare con continuità in vista dei prossimi Europei. Come spiega Tuttosport, gli olandesi vorrebbero chiudere in pochi giorni, ma lo svizzero vorebbe prendersi qualche giorno di riflessione, nella speranza che nel frattempo arrivi un'offerta del Napoli di Gattuso.