Un rinnovo fondamentale per un giocatore fondamentale: attesa la firma di Bennacer

Dopo mesi di trattative, iniziate ben più di un anno fa, a breve dovrebbe finalmente diventare ufficiale il rinnovo di Ismael Bennacer con il Milan: il centrocampista algerino, atteso a Casa Milan, firmerà un prolungamento di contratto fino al 2027 a circa 4 milioni di euro annui più bonus a cui si aggiunge una clausola rescissoria valida dal 2024 in poi di 50 milioni di euro.



Crescita

Bennacer, arrivato dall'Empoli al Milan nel 2019 nell'estate con Marco Giampaolo in panchina, ha dimostrato le sue qualità sin dai primi passi in rossonero, condividendo la cabina di regia con il più esperto Lucas Biglia. Col tempo si è preso la cabina di regia del centrocampo di Pioli, che ne sta esaltando le qualità soprattutto in questa stagione, quando il giocatore, oltre a trovare una costanza fisica e a stare lontano da infortuni muscolari, è diventato assolutamente determinante per quantità e qualità nella formazione dei Campioni d'Italia.



Fondamentale

Senza di lui è un altro Milan: lo si era già visto con il Torino e, ancora più recentemente, con la Roma, quando, a causa dell'uscita del numero 4, il Milan si è vistosamente abbassato e non ha più saputo gestire con sapienza i palloni in fase di possesso. Le sue qualità sono riconosciute ampiamente dai compagni, in particolare dal suo compagno di reparto Tonali: "È fondamentale per il Milan. Non c’è un'altra parola per descriverlo. Fondamentale. Lui è ovunque, corre per tutti. Alza il livello tecnico. Difficile giocare senza Isma in questo momento. È più semplice quando hai a fianco uno come lui". Il rinnovo, dunque, in arrivo oggi, è fondamentale tanto quanto Bennacer è fondamentale nel Milan.