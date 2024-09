Veretout al Lione, Marsiglia pronto a tornare all'assalto per Bennacer

Negli ultimi giorni di calciomercato il Milan ha provato a sondare se ci fossero i termini e le possibilità per cedere Ismael Bennacer, ma nessuna proposta interessante è arrivata dalle parti di Casa Milan. Anzi, scrive Il Corriere dello Sport, ad oggi il centrocampista algerino (impegnato ieri per 78' in Algeria-Guinea Euqtoriale) è a totale disposizione di Paulo Fonseca sia per la Serie A che per la Champions League, nella cui lista gli ha fatto spazio Luka Jovic.

L'impressione è che comunque a gennaio la situazione potrebbe nuovamente ribaltarsi, anche perché dopo averci timidamente provato nel corso del pomeriggio dello scorso 30 agosto, il Marsiglia ha tutta l'intenzione di tornare alla carica per Bennacer nella prossima sessione di mercato di gennaio, spinto anche dalle richieste di Roberto De Zerbi, che ceduo Veretout al Lione ha individuato nell'ex Empoli il profilo ideale col quale andare a completare la mediana.

Cedere Bennacer era già nei programmi del Milan, quindi la dirigenza rossonera è pronta a sedersi al tavolo delle trattative e parlare dell'uscita dell'algerino, ma la base d'asta è importante: 30 milioni di euro.