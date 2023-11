Vice-Theo, in pole c'è sempre Juan Miranda del Betis

vedi letture

Si parla tanto del vice-Theo Hernandez, ruolo che per il momento è conteso tra Florenzi e Bartesaghi che, comunque, ha fatto un paio di apparizioni. Intanto Tuttosport conferma che il nome principale sul taccuino dei dirigenti rossoneri è quello di Juan Miranda, terzino di 23 anni del Betis il cui contratto scadrà a fine stagione. Da via Aldo Rossi stanno lavorando per anticipare il suo arrivo a gennaio.