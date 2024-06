Zirkzee, Furlani punta a meno di 10 milioni di commissione. Ma c'è pressione per il colpo

vedi letture

La trattativa per Joshua Zirzkee potrebbe diventare presto una telenovela di mercato. Il Milan aveva intenzione di chiudere il prima possibile il colpo del nuovo attaccante ma prima le richieste dell'agente e poi la convocazione a Euro 2024 hanno ritardato e complicato la faccenda. Le fondamenta della questione sono note: il club rossonero, dal 1° luglio, è disposto a pagare i 40 milioni di clausola e, da parte sua, Zirkzee sarebbe contento di trasferirsi in rossonero dove troverebbe l'idolo di infanzia Ibrahimovic.

Tutto però si è complicato con la richiesta di 15 milioni sulle commissioni per l'agenzia, avanzata dal procuratore Kia Joorabchian. Secondo quanto scrive oggi Tuttosport la dirigenza rossonera e in particolare Giorgio Furlani sono in trattative per abbassare la domanda. Nello specifico il club - che non è intenzionato a pagare così tanto - vorrebbe scendere sotto i 10 milioni. Una sfida ardua, considerando anche che i rossoneri sono al lavoro da mesi su Zirkzee e non chiudere una simile trattativa genererebbe parecchio malcontento tra i tifosi che già non hanno il morale alle stelle. Dunque c'è anche grande pressione intorno alla trattativa.