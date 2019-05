AC Milan e ALPS ancora insieme: rinnovata la partership

AC Milan e ALPS Italia srl annunciano oggi il rinnovo della partnership pluriennale avviata nel 2017. L'acqua ALPS proveniente dalla fonte Paraviso di Val D'Intelvi continuerà ad essere "Official Water" del Club rossonero, per la sua spiccata vocazione internazionale, già posta in evidenza nelle stagioni precedenti soprattutto nel mercato cinese.

Un legame nato da una comune affinità, radicata nella storia del nostro Paese. Lanzo, nel cuore della Val D'Intelvi, beneficia dal 1868 di una fonte di benessere che ha rapidamente scalato quote di mercato per la sua purezza. Solo 31 anni più tardi, nel 1899 il Milan nasce per un’intuizione del suo fondatore Herbert Kilpin. Tra Milan e ALPS c'è pertanto una naturale identità territoriale basata sulla storia, la tradizione e la ricerca dell'eccellenza.

Il Club rossonero festeggerà il suo centoventesimo anniversario trasferendo ai propri fans il fascino della storia, degli innumerevoli successi, il valore dello sport come modello di salute, rispetto, inclusione. ALPS da questo punto di vista rappresenta il partner ideale. L'acqua ALPS viene ampiamente utilizzata da tutte le squadre rossonere nel corso dei propri allenamenti e delle partite. È un supporto fondamentale per il mantenimento della condizione, l’idratazione ed il recupero anche per le sue spiccate qualità medico-curative.

Nel corso della propria strategia commerciale ALPS continuerà a beneficiare dei diritti di sponsorizzazione che il Club metterà a disposizione del suo Official Water: dall'immagine dei propri atleti nelle campagne di comunicazione alla visibilità a San Siro ed ai contenuti sulle piattaforme digital. A breve ALPS lancerà la campagna "For Love”, il cui obiettivo è quello di promuovere benessere ed uno stile di vita sano per tutti coloro che amano lo sport ed in particolare il calcio.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di proseguire questo prestigioso rapporto di collaborazione con un brand che ci permette di rafforzare la nostra presenza nel mercato cinese e di entrare sempre più in contatto con una fanbase strategica che al momento sfiora i cento milioni. Gli obiettivi del Club e di ALPS sono gli stessi, ovvero quelli di affermarci nei mercati chiave, sia in Europa che nel resto del mondo".

Bai Xiaoliang, General Manager di ALPS ha affermato: "Negli ultimi due anni abbiamo avuto un rapporto eccezionale, ognuno di noi ha assistito al reciproco cambiamento e sviluppo. Nel 2018, abbiamo fatto una mossa strategica modificando la vecchia denominazione da Alpenwater ad ALPS per renderlo più attraente a livello mondiale e il nostro nuovo prodotto da quest'anno sarà disponibile anche sul mercato italiano. Come marchio leader nel settore dell'acqua, ALPS si impegna a offrire una qualità eccellente ai propri consumatori, promuovendo al contempo uno stile di vita sano e sportivo. Credo che la nostra visione globale condivisa e la brand proposition rafforzeranno la nostra partnership e confido in un brillante futuro".

Matteo Santoro, General Manager di ALPS ITALIA, ha aggiunto: "Vogliamo valorizzare la categoria delle acque minerali offrendo prodotti che si distinguono per la loro qualità e il packaging innovativo. I prodotti ALPS vengono distribuiti sul mercato italiano e abbiamo registrato un aumento della domanda dall'inizio di quest'anno".