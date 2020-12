Di Stefano: "A gennaio Pioli ha appeso nello spogliatoio di Milanello la classifica del 2020"

Peppe Di Stefano, collegato a SkySport24 da Milanello, ha raccontato questo aneddoto sul Milan di Pioli: "Pioli ha raccontato qualche mese fa di aver appeso a Milanello una classifica, ma non aveva mai detto quale. Ora possiamo svelarvi questo aneddoto: all'inizio del mese di gennaio, dopo la partita contro il Cagliari, Pioli ha appeso nello spogliatoio di Milanello la classifica del 2020 per spronare i suoi a dimostrare il vero valore di questo Milan. Con la vittoria di ieri contro il Sassuolo è matematicamente la squadra che ha fatto più punti in Serie A nel 2020. Chiudere in vetta a questa classifica era uno degli obiettivi di Pioli in questo inizio di stagione".