MN - Milanello, Abraham in gruppo. Terapie per Fofana, Bondo e Sottil

Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Sergio Conceiçao, oggi il Milan è tornato al lavoro a Milanello e arrivano buone notizie su Tammy Abraham che ha saltato l'ultima gara di campionato del Diavolo in casa del Genoa per un problema muscolare: l'attaccante inglese si è infatti allenato regolarmente in gruppo, così come Emerson Royal. Per quanto riguarda gli altri giocatori infortunati, vale a dire Youssouf Fofana, Warren Bondo e Riccardo Sottil, tutti e tre oggi hanno proseguito le terapie per recuperare dal proprio problema fisico.

Verso Milan-Bologna: domani Conceiçao non parlerà in conferenza

Venerdì sera a San Siro il Milan ospiterà per la 36^ giornata di Serie A il Bologna, avversario che poi il Diavolo si ritroverà davanti anche qualche giorno dopo nella finale di Coppa Italia (mercoledì 14 maggio). Secondo quanto appreso da Milannews.it, in vista di questa sfida di campionato, Sergio Conceiçao non parlerà domani in conferenza stampa a Milanello.

di Pietro Mazzara