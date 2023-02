Di Stefano: "Ieri Pioli ha mischiato le carte mettendo Messias mezzala, ma oggi ci sono le prove generali"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il noto inviato Sky a Milanello Peppe Di Stefano ha parlato così questa mattina direttamente dal centro sportivo di Carnago alla vigilia del derby di domani sera: "Ieri Stefano Pioli ha mischiato un po' le carte e ha provato Messias mezzala destra ma oggi ci saranno le prove generali e capiremo meglio il nuovo assetto tattico che vuole proporre l'allenatore del Milan. Nella mia testa, il ballottaggio è tra Pobega e Vranckx con in vantaggio Vranckx per caratteristiche. Ieri Pioli ha provato Messias mezzala ma sono convinto che lo ha fatto per mischiare un po' le carte e per confondere eventuali indiscrezioni di formazione che sarebbero uscite".