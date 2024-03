FOTO MN - Portieri già in campo a Milanello per la rifinitura

vedi letture

Torna l'Europa League. Siamo nella vigilia della sfida tra Milan e Slavia Praga, che segnerà la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. La gara si giocherà domani sera a San Siro, alle ore 21. Per i rossoneri sarà fondamentale sfruttare il fattore campo per indirizzare fin da subito il doppio confronto. Questa mattina il Milan si allena a Milanello per la consueta seduta di rifinitura che è aperta per i primi minuti anche alla stampa.

In campo, in questi istanti, sono già entrati a riscaldarsi i portieri rossoneri. Presente ovviamente, a capitanare il reparto, Mike Maignan: con lui agli ordini della squadra dei preparatori dei portieri ci sono anche Marco Sportiello, Antonio Mirante e pure il giovane portiere Lapo Nava, quest'anno quarto portiere rossonero a tutti gli effetti. Le foto degli inviati di MilanNews.it Antonio Vitiello e Antonello Gioia, presenti questa mattina a Milanello.