Milan, guarda chi si rivede: Caldara torna in gruppo dopo 5 mesi

Mentre da un lato perde per infortunio Davide Calabria, dall'altro Stefano Pioli riaccoglie in gruppo Mattia Caldara, che sembra essersi messo una volta e per tutte alle spalle la moltitudine di infortuni che hanno condizionato le sue ultime stagioni.

A 5 mesi dall'intervento alla caviglia, infatti, Mattia Caldara è tornato ad allenarsi regolarmente a Milanello con i suoi compagni di squadra. L'ex Atalanta e Spezia, fra le altre, potrebbe rientrare nelle rotazioni di Stefano Pioli nel corso di questa seconda parte di stagione considerati i fitti ed importanti impegni che aspettano il Milan.