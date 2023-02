MilanNews.it

Lunedì a Coverciano, Stefano Pioli ha ricevuto la Panchina d'Oro 2022. L'allenatore rossonero, come racconta questa mattina La Gazzetta dello Sport, ha portato il premio ieri a Milanello per condividere i meriti del successo e ringraziare squadra, staff e dirigenza del club di via Aldo Rossi.