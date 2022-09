Milan, mercoledì pomeriggio la ripresa degli allenamenti senza i nazionali

MilanNews.it

Dopo la sconfitta di ieri sera contro il Napoli, partita in cui il Milan avrebbe meritato di più, i rossoneri si ritroveranno a Milanello mercoledì pomeriggio per la ripresa degli allenamenti. Non ci saranno agli ordini di Stefano Pioli diversi giocatori impegnati con le rispettive nazionali: QUI la lista completa. Theo Hernandez ha lasciato il ritiro della Francia per un problema che sarà valutato a partire da mercoledì dallo staff medico rossonero.