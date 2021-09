Milan, nuova settimana e stessa intensità: le foto dell'allenamento odierno

Dopo il pareggio contro la Juventus, il Milan ha cominciato già oggi a preparare la prossima sfida contro il Venezia. Ecco alcune immagini dall'allenamento di oggi, corredate su Twitter dalla didascalia: "Nuova settimana, stessa intensità: teniamo alta la concentrazione, rossoneri!".

A new week; the same effort, the same goal: to win



Nuova settimana, stessa intensità: teniamo alta la concentrazione, rossoneri! #SempreMilan

Brought to you by @BitMEX pic.twitter.com/0GJnTIFkxu