Milan, oggi l'ultimo giorno a Milanello di Pioli: il tecnico sta salutando tutti

Quella di giorni è una giornata speciale e piena di emozioni per Stefano Pioli che domani guiderà per l'ultima volta il Milan nel match casalingo contro la Salernitana. Come riferisce Sky, per il tecnico rossonero quello di oggi è l'ultimo giorno a Milanello: l'allenatore emiliano sta salutando tutti e prima dell'allenamento ha voluto riunire in mezzo al campo non solo la squadra e i suoi collaboratori, ma anche tutti quelli che lavorano nel Centro sportivo di Carnago che sono stati suoi compagni di viaggio in questi quasi cinque anni al Milan.

Presenti diversi tifosi rossoneri all'esterno di Milanello che stanno aspettando l'uscita di Pioli che domani saluterà tutto il popolo rossonero a San Siro in occasione dell'ultima gara ufficiale della stagione contro la Salernitana. Oltre a lui, i milanisti renderanno omaggio anche a Simon Kjaer e Olivier Giroud che lasceranno pure loro il Milan al termine di questa stagione.