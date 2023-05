MilanNews.it

Archiviata la pratica Sampdoria e dopo un lunedì di riposo, oggi il Milan torna in campo per preparare la cruciale trasferta di Torino contro la Juventus, gara che si giocherà domenica sera alle 20.45. I rossoneri saranno in campo agli ordini di Stefano Pioli sul terreno del centro sportivo di Milanello questo pomeriggio.