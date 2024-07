Milanello, decimo giorno di lavoro per il Milan di Fonseca: le novità rispetto a Pioli

Interventuto a SkySport24 da Milanello, Peppe Di Stefano ha raccontato che oggi è il decimo giorno di allenamento del Milan di Paulo Fonseca, che, insieme al suo vice Paulo Ferreira, ex giocatore di Porto e Chelsea, si sta occupando soprattutto della parte tattica. Rispetto all'ultimo anno con Stefano Pioli, sono cambiate diverse cose, come per esempio le metodologie di lavoro e il modo di difendere che non è più a uomo, ma a zona. Siamo però solo all'inizio del lavoro e inoltre mancano ancora parecchi titolarissimi che sono ancora in vacanza dopo gli impegni con le rispettive nazionali.

Zlatan Ibrahimovic aveva annunciato poi delle novità nel reparto medico e in quello fisioterapico: dopo tanti anni, i fisioterapisti Paesanti, Morosi e Rossetti che non faranno parte del progetto prima squadra. L'anno scorso, il preparatore dei portieri era Tony Roberts, il quale sembrava destinato a restare anche con Fonseca e invece nemmeno lui dovrebbe far parte dello staff della prima squadra milanista.