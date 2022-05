MilanNews.it

Come riporta il sito ufficiale rossonero, il Milan proseguirà anche domani la sua preparazione a Milanello in vista del match di campionato contro l'Atalanta di domenica alle 18: per la squadra milanista di Stefano Pioli è infatti in programma un'unica seduta di allenamento al mattino sui campi del Centro sportivo di Carnago.