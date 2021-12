Milanello, Kessie premiato per le 200 presenze in maglia rossonera

Come testimonia il profilo Twitter del Milan, oggi Franck Kessie, alle presenza dell'ad Ivan Gazidis, del dt Paolo Maldini e del ds Frederic Massara, è stato premiato a Milanello per aver raggiunto mercoledì contro il Genoa il traguardo delle 200 presenze in maglia rossonera.

All smiles today as Kessie was rewarded for his Rossonero double-century



Una giornata speciale per Franck, premiato per le 200 presenze in rossonero #SempreMilan pic.twitter.com/neH2eKfQvK