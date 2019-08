Milanello, l'ordine di Giampaolo: "Consolido il possesso e non gliela do"

Sotto lo sguardo dei dirigenti rossoneri, Marco Giampaolo ha svolto un intenso allenamento tecnico-tattico, dove ha prestato grande attenzione al possesso palla. L'alleatore milanista, come si evince dal video sui social rossoneri, ha dato un ordine preciso ai suoi giocatori, ovvero: "Consolido il possesso e non gliela dò". Un comandamento molto importante, volto a far capire ai giocatori come il pallone debba essere controllato dalla sua squadra, senza speculare sul gioco altrui. Un segnale anche di come il Milan voglia comandare la manovra come base.