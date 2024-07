Milanello, oggi allenamento al mattino. Il programma dei prossimi 14 giorni

Dopo la conferenza di presentazione di ieri mattina (clicca qui), iniziano a delinersi le prime settimane di lavoro di Paulo Fonseca a Milanello, con il via previsto oggi alle ore 17:00.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it questa settimana ci saranno sedute di allenamento doppie, mattino e pomeriggio, nelle giornate di mercoledì e venerdì. Martedì, giovedì e sabato lavoro solo al mattino e domenica riposo.

Per la prossima settimana lunedì, martedì, giovedì e venerdì saranno giornate di sedute doppie, mentre mercoledì e sabato allenamento e lavoro solo al mattino. Non ci saranno, come era consuetudine nelle stagioni passate, amichevoli a Milanello con squadre di categorie inferiori. Infine, per l'amichevole contro il Rapid Vienna del 20 luglio alle 17:30 la partenza da Milanello è prevista per il 20 luglio al mattino.

I CONVOCATI DEL MILAN

PORTIERI: Nava, Raveyre, Sportiello, Torriani.

DIFENSORI: Calabria, Florenzi, Gabbia, Jiménez, Kalulu, Simić, Terracciano, Thiaw, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Adli, Bennacer, Loftus-Cheek, Pobega, Saelemaekers.

ATTACCANTI: Chukwueze, Colombo, Liberali, Maldini, Nasti, Romero, Traorè.