Secondo quanto riferisce Sky, oggi a Milanello sono presenti dei rappresentanti dell'Associazione Italiana Calciatori per premiare Gigio Donnarumma e Theo Hernandez in riferimento alla stagione 2019-2020. A causa del Covid, l'AIC non potrà organizzare il solito evento, ma si recherà nei singoli centri sportivi per premiare i vari giocatori.