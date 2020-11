Secondo quanto riferisce Sky, oggi Gianluca Rocchi, ex arbitro e attuale ambasciatore e intermediario tra club e arbitri, è stato a Milanello per parlare e chiarire alcune dinamiche arbitrali, come per esempio quelle di Milan-Roma. L'incontro è durato circa 30 minuti con la dirigenza milansita, tra cui Maldini, Massara e Gazidis (erano tutti al centro sportivo rossonero)