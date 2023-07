Milanello, questa mattina il primo allenamento di Samuel Chukwueze

Dopo essere diventato ieri ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, Samuel Chukwueze, che è arrviato a titolo definitivo dal Villarreal e che indosserà la maglia rossonera numero 21, ha svolto il suo primo allenamento a Milanello. Lo testimoniano le foto pubblicate dal sito ufficiale del Diavolo (clicca QUI per vederle). Il giocatore nigeriano continuerà a lavorare da solo nel Centro sportivo di Carnago anche nei prossimi giorni, in attesa del ritorno in Italia del gruppo milanista dalla tournée negli Stati Uniti.