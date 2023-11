milanello report - Allenamento suddiviso tra possesso, tiri in porta e partitella finale con l'U19

vedi letture

Una splendida mattinata di sole autunnale ha visto la squadra, ancora a ranghi ridotti per le assenze dei calciatori impegnati con le rispettive selezioni nazionali, ritrovarsi per colazione e scendere in spogliatoio per iniziare la sessione.

REPORT

Prima parte di attivazione muscolare, poi gruppo in campo dove ha proseguito la fase di riscaldamento con alcuni lavori atletici a secco. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni su possesso palla e tiri in porta. Una partita di allenamento con la formazione Primavera ha chiuso la sessione.

IL PROGRAMMA

Ora due giorni di riposo per i rossoneri, che riprenderanno gli allenamenti martedì con ritrovo all'ora di pranzo.