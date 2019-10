MILANELLO REPORT: amichevole contro la Primavera davanti a Maldini, Boban e Massara

Questa mattina a Milanello prima seduta settimanale per i rossoneri di mister Pioli. Dopo il lavoro in palestra la squadra si è divisa in due gruppi: il primo, composto dai giocatori impegnati nel match di ieri contro il Lecce, ha svolto un lavoro defaticante. Il secondo gruppo, invece, è uscito sul campo rialzato per proseguire con corsa e tiri prima di disputare una partitella di allenamento con la formazione Primavera della durata di un'ora, suddivisa in due tempi da 30' minuti ciascuno.

L'incontro in famiglia è terminato 6-0 in favore della prima squadra con una tripletta di Castillejo e gol di Rebić, Piątek e Krunić. Presenti ad assistere all'allenamento Zvonimir Boban, Paolo Maldini e Frederic Massara. Il programma prevede per domani una giornata di riposo, la ripresa degli allenamenti è prevista per mercoledì 24 ottobre con una sessione pomeridiana.