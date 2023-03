MILANELLO REPORT: defaticante per chi ha giocato ieri, cross, tiri e possesso palla per gli altri

Fonte: acmilan.com

Squadra a Milanello per colazione questa mattina prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno.

REPORT

Defaticante in palestra per i giocatori impegnati ieri contro la Salernitana, il resto della rosa ha effettuato la consueta attivazione muscolare all'interno della struttura per poi uscire sul campo rialzato per continuare la fase di riscaldamento con alcuni esercizi fisici attraverso l'ausilio degli ostacoli bassi. Dopodiché, gruppo diviso in due: il primo ha svolto un'esercitazione a base di cross e conclusioni in porta, il secondo un lavoro focalizzato sul possesso palla. Infine, spazio a una partitella a campo ridotto.

MERCOLEDÌ 15 MARZO

Il programma di domani prevede il pranzo alle 12.00, seguirà l'allenamento pomeridiano in avvicinamento alla prossima sfida di campionato che vedrà i rossoneri affrontare l'Udinese sabato 18 marzo alle 20.45.