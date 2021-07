MILANELLO REPORT: il racconto dell'allenamento odierno dei rossoneri

Rossoneri a Milanello questa mattina per colazione, per poi scendere negli spogliatoi per iniziare l'allenamento odierno.

IL REPORT

Prima parte in palestra per l'attivazione muscolare e alcuni esercizi sulla forza eseguiti con l'ausilio degli attrezzi, poi gruppo in campo per proseguire il riscaldamento con una serie di esercizi fatti nella porzione di terreno dietro le porte. Al termine squadra divisa in due gruppi: il primo, sul campo rialzato, ha svolto lavoro tattico sulla fase difensiva; il secondo ha effettuato una serie di esercitazioni tecniche. Prima di terminare l'allenamento, squadra riunita per effettuare lavoro specifico sul possesso palla.

SABATO 24 LUGLIO

Il programma di domani prevede un doppio impegno per i rossoneri: al mattino allenamento, nel pomeriggio alle ore 17.00 partita amichevole con il Modena.