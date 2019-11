MILANELLO REPORT - Il racconto della doppia seduta dei rossoneri

Rossoneri di nuovo a Milanello per una doppia sessione di allenamento in preparazione della prossima trasferta di campionato che vedrà il Milan impegnato a Torino dove, domenica 10 novembre, affronterà la Juve alle 20.45.

MATTINA

Rosa nello spogliatoio alle 10.00 per poi iniziare il lavoro mattutino: in programma una serie di test atletici individuali.

POMERIGGIO

Gruppo in palestra alle 15.30 per l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo ribassato per continuare nel riscaldamento svolgendo alcuni esercizi tra le sagome e gli ostacoli bassi. A seguire, spazio a una serie di allunghi su metà campo prima di andare nella gabbia per cimentarsi in una serie di sfide sei contro sei.

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE

Per giovedì 7 novembre è previsto un solo allenamento pomeridiano: squadra a Milanello per pranzo.