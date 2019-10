MILANELLO REPORT - Il racconto della seduta: gruppo al completo

Dopo il rientro dei nazionali, si è svolto oggi a Milanello il primo allenamento con il gruppo al completo sotto la guida di Mister Pioli. La squadra si è ritrovata alle 13.00 e dopo il pranzo condiviso si è preparata alla seduta d'allenamento pomeridiana.

CAMPO

I rossoneri hanno inizialmente svolto un lavoro di attivazione muscolare in palestra per poi trasferirsi sul campo sotto gli occhi di Paolo Maldini e Frederic Massara. Dopo un'ulteriore serie di esercizi di riscaldamento, la squadra è passata al lavoro con il pallone: inizialmente una serie di passaggi con controllo orientato e possesso palla, a seguire spazio a cross e tiri in porta.

Prima di rientrare negli spogliatoi, il gruppo si è diviso in tre squadre per disputare una serie di partitelle su campo ridotto.