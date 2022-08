MILANELLO REPORT - Lavoro defaticante ed esercitazioni tecniche dopo l'Atalanta

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Squadra a Milanello questa mattina per l'allenamento post partita: ritrovo per colazione, come di consueto, prima di scendere negli spogliatoi per la sessione di lavoro odierna.

REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri sera; sul campo, dopo aver effettuato una serie di lavori sulla forza all'interno della struttura, gli altri componenti della rosa. L'allenamento è iniziato con una serie di lavori atletici focalizzati sulla rapidità, eseguiti attraverso alcuni circuiti predisposti precedentemente, esercizi da effettuare con la maggior intensità possibile. Terminata la prima parte dedicata al lavoro fisico, il gruppo ha iniziato una serie di esercitazioni tecniche eseguite con l'ausilio delle sagome e degli ostacoli bassi, seguite da ulteriore lavoro tecnico dedicato alle finalizzazioni.

MARTEDÌ 23 AGOSTO

Il programma prevede per domani un giorno di riposo. La ripresa degli allenamenti è prevista per mercoledì 24, con un allenamento al mattino.