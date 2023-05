MILANELLO REPORT: lavoro di scarico per i titolari di ieri, seduta tecnica per gli altri

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Rossoneri a Milanello questa mattina per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento. Presenti presso il centro sportivo per seguire il lavoro della squadra Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Lavoro defaticante di scarico per gli undici titolari nel successo di San Siro contro la Lazio. in campo, dopo aver svolto l'attivazione muscolare all'interno della struttura, gli altri componenti della rosa che hanno proseguito la fase di riscaldamento con alcuni esercizi tecnici. A seguire, lavoro sul possesso e una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle conclusioni in porta. Prima di rientrare negli spogliatoi, il gruppo ha disputato la consueta partitella su campo ridotto.

LUNEDÌ 8 MAGGIO

Il programma prevede un allenamento al mattino.