MILANELLO REPORT - Penultimo allenamento prima di Belgrado

Squadra a Milanello questa mattina per il penultimo allenamento prima della partita con la Stella Rossa, valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, in programma giovedì 18 febbraio a Belgrado alle ore 18.55. Presenti per assistere all'allenamento anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Consueta attivazione muscolare in palestra prima di uscire sul campo rialzato alle spalle degli spogliatoi, dove il gruppo ha proseguito la fase di riscaldamento con un serie di esercizi eseguiti con l'ausilio degli ostacoli bassi. Spazio poi al pallone, con alcuni torelli a tema, prima di iniziare la parte tattica della sessione odierna. Infine, partitella su campo ridotto per chiudere l’allenamento.

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO

Il programma di domani prevede, inizialmente, la conferenza stampa di Mister Pioli insieme a Rade Krunić alle ore 10.30. A seguire, l'allenamento di rifinitura. Nel pomeriggio la partenza per Belgrado.