milanello report : possesso e tattica per la squadra

Squadra a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno in preparazione del prossimo impegno di campionato, lunedì 22 aprile alle ore 20.45, che vedrà il Milan affrontare l'Inter.

REPORT

Gruppo in palestra dove ha effettuato l'attivazione muscolare prima di uscire in campo per terminare la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici. La sessione è proseguita con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sul possesso palla, dopodiché spazio alla fase tattica e infine la consueta partitella su campo ridotto.

DOMENICA 21

Il programma prevede un allenamento al mattino e la conferenza stampa di Mister Pioli alle ore 14.00, in diretta su Milan TV, YouTube e Twitch.