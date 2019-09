MILANELLO REPORT - Rebic si allena con il gruppo

Entra nel vivo la settimana dei rossoneri. A tre giorni dalla trasferta del Bentegodi contro il Verona, Mister Giampaolo ha riabbracciato a Milanello tutti i ragazzi impegnati con le rispettive nazionali.

MATTINA

La giornata è iniziata in palestra alle 10.30, con la squadra che ha svolto la prima parte di attivazione muscolare, prima di spostarsi sul campo dove ha proseguito la fase di riscaldamento con una serie di esercizi sulla rapidità eseguiti tra gli ostacoli bassi e le sagome. A seguire, spazio ad una serie di torelli e alla parte tattica. La mattinata si è chiusa con delle esercitazioni sui calci piazzati.

POMERIGGIO

Squadra in campo alle 16.30 per iniziare con la consueta fase di riscaldamento sempre impostata sulla rapidità, eseguita tra le sagome e i coni. Al termine, la squadra si è spostata sul campo ribassato dove ha iniziato il lavoro tecnico: passaggi con controllo orientato, serie di scambi in velocità e conduzione di palla. In chiusura, Mister Giampaolo ha dato il via alla parte tattica e ad una partitella.