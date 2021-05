MILANELLO REPORT - Ripresa degli allenamenti verso l'Atalanta, presenti anche Maldini e Massara

Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio a Milanello, dopo il giorno di riposo concesso ieri, la squadra si è ritrovata per pranzo prima di scendere negli spogliatoi. A Milanello per seguire l'allenamento presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Inizio in palestra per l'attivazione muscolare poi squadra sul campo, il rialzato dietro gli spogliatoi, dove il gruppo ha proseguito il lavoro con una serie di esercitazioni atletiche eseguite con l'ausilio degli ostacoli e dei gradoni. Nel programma anche del lavoro sulla forza e sulla rapidità. Terminata la prima parte spazio al pallone con il gruppo diviso in tre squadre per una serie di partitelle su campo ridotto, che hanno chiuso la sessione odierna.

GIOVEDÌ 20 MAGGIO

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino.