MILANELLO REPORT - Ripresa degli allenamenti verso la Fiorentina

Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio a Milanello dopo i due giorni di riposo concessi da Mister Pioli: il gruppo si è ritrovato per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento.

IL REPORT

Inizio in palestra per l'attivazione muscolare, successivamente gruppo in campo per terminare la fase di riscaldamento. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche eseguite alla massima intensità possibile che hanno preceduto lavoro sul possesso svolto su metà campo. Prima di rientrare negli spogliatoi consueta partitella su campo ridotto.

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino.