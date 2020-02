MILANELLO REPORT - Ripresa immediata degli allenamenti: il racconto

Una splendida giornata di sole, questa mattina, ha accolto i rossoneri a Milanello per la ripresa degli allenamenti dopo il successo casalingo ottenuto contro il Torino. La squadra si è ritrovata per colazione prima di scendere negli spogliatoi.

IL REPORT

Lavoro defaticante in palestra per i titolari di San Siro. In campo, invece, terminata la fase di attivazione muscolare all'interno della struttura, il resto della rosa: spazio ad alcuni torelli a tema per poi proseguire il lavoro tecnico attraverso una serie di esercitazioni basate su passaggi con controllo orientato, cross e tiri in porta. Infine, si è giocata una partitella su campo ridotto.

Per mercoledì 19 febbraio, il programma di Milanello prevede un solo allenamento mattutino.