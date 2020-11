MILANELLO REPORT: rossoneri al lavoro tra campo e palestra verso il Lille

Ripresa degli allenamenti questa mattina a Milanello: la squadra si è ritrovata alle 10.00, dopo il giorno di riposo concesso da Mister Pioli, per preparare il prossimo match di Europa League con il Lille, in programma giovedì 5 novembre a San Siro alle ore 21.00. Presenti a Milanello per assistere all'allenamento anche Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Allenamento in palestra per gli undici partenti a Udine; gli altri componenti della rosa, sul rialzato alle spalle degli spogliatoi, hanno cominciato la sessione con una serie di torelli a tema seguiti da alcune esercitazioni tecniche, lavoro sul possesso per continuare prima della consueta partitella su campo ridotto che ha chiuso l'allenamento odierno.

IL PROGRAMMA DELLA VIGILIA

Il programma di domani, mercoledì 4 novembre, prevede la conferenza stampa di Mister Pioli e Simon Kjær alle ore 14.00, nel pomeriggio alle 17 l'allenamento di rifinitura.