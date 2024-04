milanello report - Rossoneri al lavoro verso il derby

Rientrata in nottata da Roma, la squadra ha ripreso gli allenamenti questa mattina a Milanello. Ritrovo per colazione prima di scendere negli spogliatoi per la sessione odierna.

REPORT

Lavoro di scarico in palestra per i titolari di Roma-Milan. In campo, dopo aver effettuato l'attivazione muscolare, gli altri componenti della rosa che hanno proseguito nella fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e i pali. L'allenamento è continuato con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sul possesso e sulle finalizzazioni.

SABATO 20 APRILE

Il programma prevede un allenamento al mattino.