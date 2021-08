MILANELLO REPORT - Rossoneri di nuovo al lavoro

Ripresa degli allenamenti a Milanello per la squadra di Pioli che si è ritrovata al Centro Sportivo rossonero per il pranzo prima dell’allenamento pomeridiano, alla presenza di Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

I rossoneri hanno iniziato la sessione con attivazione muscolare in palestra prima di uscire sul campo e dedicarsi ad esercizi di mobilità. Il pallone è entrato in gioco nella seconda parte, con esercitazioni sul possesso in varie stazioni.

Squadra che si è poi divisa in due gruppi: da una parte partitella a porte piccole su campo ristretto, dall’altra lavoro tecnico-atletico e tiri in porta, prima della partitella finale su metà campo.

GIOVEDÌ 12 AGOSTO

I calciatori si ritroveranno domani a Milanello per una seduta di allenamento mattutina.