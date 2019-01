MILANELLO REPORT: squadra al lavoro dopo il giorno di riposo concesso ieri da Gattuso

Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio, venerdì 18 gennaio, dopo il giorno di riposo concesso da Mister Gattuso al ritorno dalla trasferta di Gedda.

IL REPORT

La squadra ha iniziato il lavoro in palestra dove ha svolto una prima fase di riscaldamento. A seguire, sul campo rialzato, un torello ha preceduto una serie di esercizi sul possesso palla, 10 contro 10, alternato da un lavoro atletico ai margini del campo. Ha chiuso la seduta una partitella 11 contro 11.

I portieri hanno svolto inizialmente una serie di esercizi specifici per il ruolo, prima di unirsi al resto del gruppo per la partitella finale.

SABATO 19 GENNAIO

Il programma di sabato prevede un solo allenamento al mattino preceduto da una sessione di video-analisi; squadra in campo alle 11.30.