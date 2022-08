MILANELLO REPORT: squadra divisa in due gruppi, defaticante o partitella per i rossoneri

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Squadra a Milanello questa mattina dopo la vittoria di ieri pomeriggio nell'esordio in campionato con l'Udinese. I rossoneri si sono ritrovati al Centro Sportivo per colazione, prima di scendere negli spogliatoi per la sessione di allenamento odierna.

REPORT

Gli undici partenti di San Siro hanno svolto lavoro defaticante in palestra. In campo gli altri componenti della rosa i quali, dopo aver effettuato l'attivazione muscolare all'interno della struttura, hanno disputato una partita di allenamento - due tempi da 30 minuti - con la formazione Primavera.

LUNEDÌ 15 AGOSTO

Il programma prevede per domani una giornata di riposo. La ripresa è prevista per martedì 16 agosto, con un allenamento pomeridiano.