milanello report - Squadra in campo verso la Juventus

Possesso, finalizzazioni e focus tattico nel programma di giornata

Squadra a Milanello dopo il giorno di riposo concesso da Mister Conceição. Ritrovo per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento in ottica Juventus, nostro prossimo avversario in campionato, sabato alle ore 18.00 all'Allianz Stadium.

REPORT

Inizio in palestra con l'attivazione muscolare, poi squadra in campo per terminare il riscaldamento con alcuni torelli a tema. A seguire, esercitazioni focalizzate sul possesso e sulle finalizzazioni e lavoro tattico, prima della consueta partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione.

VENERDÌ 17 GENNAIO

Il programma prevede un allenamento al mattino e la conferenza stampa di Mister Conceição alle 13.30, in diretta su AC Milan Official App e Milan TV.