MILANELLO REPORT - Tanta tattica con Giampaolo nelle due sessioni odierne

Prosegue senza soste il lavoro dei rossoneri che anche oggi, mercoledì 17 luglio, hanno effettuato una doppia sessione di allenamento. In mattinata giocatori pronti alle 9.30 per iniziare con il consueto lavoro fisico di attivazione muscolare svolto in palestra. Al termine, squadra divisa in due gruppi che si sono alternati sul campo rialzato per una serie di esercitazioni tattiche.

Alle 18.00 squadra di nuovo in campo sul centrale: per iniziare, una serie di esercizi finalizzati all'attivazione muscolare eseguiti con l'ausilio delle sagome e degli ostacoli bassi, seguiti da alcune esercitazioni tecniche. Terminata la prima fase della sessione la squadra ha proseguito con una parte di allenamento dedicata alla tattica: chiusura finale con una partitella su campo ridotto.